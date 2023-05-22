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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Перемога Трампа на виборах означатиме “кінець України” – Гілларі Клінтон

Дональд Трамп, Гілларі Клінтон
Фото: Depositphotos, Getty Images

Перемога Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів у 2024 році означатиме “кінець України”.

Так вважає колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон, про це вона заявила в інтерв’ю Financial Times.

Клінтон сказала, що не вірить у перемогу Трампа, але попередила, що якщо це станеться, він виведе США з НАТО.

Вона вважає, що саме на це розраховував російський диктатор Володимир Путін у 2020 році, сподіваючись, що Трамп виграє президентські вибори.

– Дивіться, Трамп був тим подарунком, який продовжував давати вигоди таким людям, як Сі Цзіньпін та Путін. Він був настільки закоханий в авторитаризм, що не мав жодного стратегічного підходу до Китаю, і ви знаєте, він явно збирався робити все, що Путін хотів щодо НАТО, – сказала Клінтон, яка програла президентські вибори Трампу у 2016 році.

Клінтон описала Путіна як “складну, месіанську, самозакохану, авторитарну людину”.

За її словами, лідер Китаю Сі Цзіньпін планував зробити “хід проти Тайваню” через кілька років, але війна в Україні його відкинула назад.

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Перемога Трампа на виборах означатиме “кінець України” – Гілларі Клінтон

Війна в Україні, Гілларі Клінтон, Дональд Трамп, США
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