На що здатний радянський крокодил Мі-24: технічні характеристики та думка експерта

22 травня 2023 року українські захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24. Про це повідомляє пресслужба 2 ОМБр імені короля Данила.

Ворожий гелікоптер намагався здійснити вогневе ураження селища Нью-Йорк, що на Донеччині. Проте влучним пострілом із ПЗРК Ігла його зупинив стрілець-зенітник зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.

Що відомо про гвинтокрил Мі-24, які його особливості та технічні характеристики – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Мі-24: що відомо про гелікоптер і трохи історії

Це радянський ударний гелікоптер, який призначений для підтримки піхоти. В армії його ще називають крокодилом.

У другій половині ХХ століття, під час воєнного конфлікту, концепція гвинтокрила передбачала тісну взаємодію Мі-24 з бронетанковими та піхотними частинами. Радянський Мі-24 став одним із символів війни в Афганістані.

Сьогодні він перебуває на озброєнні низки країн, зокрема й України.

– Це старий радянський гелікоптер, який було взято на озброєння у 1972 році. За цей час гвинтокрил кілька разів проходив модифікацію, – каже військовий експерт Олександр Коваленко.

Розробка Мі-24 розпочалася після війни у В’єтнамі. Досвід ведення воєнних дій показав необхідність у спеціалізованих ударних гелікоптерах, які могли б знищувати піхоту, бронетехніку та вражати слабоукріплені споруди ворога.

Розробка ударних гелікоптерів почалася у США. А оскільки тоді Штати та СРСР дуже конкурували, то Радянський Союз також загорівся ідеєю створення власних ударних гвинтокрилів.

За основу взяли серійний багатоцільовий Мі-8. Радянські конструктори зменшили цей гелікоптер у розмірах, змінили кабіну пілота та пристосували його до завдавання штурмових ударів по наземних, а значно пізніше – повітряних цілях.

Мі-24 став першим радянським гелікоптером, спеціально розробленим для забезпечення вогневої підтримки сухопутних військ і запущеним у серійне виробництво. Радянський гвинтокрил вийшов значно більшим, ніж американські аналоги, оскільки брав на борт вісім осіб десанту.

Гелікоптер Мі-24Д, що з’явився в 1976 році, мав роздільні, розташовані тандемом кабіни пілота й оператора озброєння, але, як і раніше, зберігав кабіну для транспортування десанту та додаткове місце для бортмеханіка.

Згодом з’явилися інші модифікації Мі-24, які відрізнялися встановлюваним озброєнням і деякими конструктивними особливостями. Загалом за період з 1970-го до 1989 року було випущено понад 2 300 Мі-24 різних модифікацій.

Думка експерта про Мі-24

За словами експерта Олександра Коваленка, гвинтокрили Мі-24 для сучасного рівня ведення війни дуже застаріли.

– Вони застаріли концептуально, технічно, технологічно. Тобто це не найкращий варіант для сучасної війни, – додає Коваленко.

Експерт зауважує, що сьогодні використовувати Мі-24 безпосередньо в зоні бойових дій дуже ризиковано, оскільки лінія боєзіткнення наповнена засобами протиповітряної оборони з обох сторін, також часто застосовуються ПЗРК.

– Мі-24 дуже розповсюджені. Вони довгий час були основними ударними гвинтокрилами на озброєнні радянської армії. На сьогодні Мі-24 відстає за більшістю позицій від сучасних гелікоптерів, – додає військовий експерт.

РФ намагалася масово замінювати гелікоптер на Мі-28 і К-52, проте повністю списати Мі-24 росіянам не вдалося. За словами Коваленка, те, що Мі-24 почали частіше зʼявлятися в зоні бойових дій підтверджує те, що росіяни не можуть повістю закрити свої військові потреби.

– До речі, саме через ризики ураження ППО Мі-24 часто використовують у форматі кабрування, тобто як авіаційну артилерію. Це коли по навісній траєкторії здійснюється пуск некерованими ракетами, – зазначає експерт.

Технічні характеристики

Екіпаж – 3 людини.

Максимальна швидкість – 330 км/год.

Крейсерська швидкість – 217/270 км/год.

Дальність дії – 160-290 км.

Максимальна злітна маса – 11 500 кг.

Нормальна злітна маса – 8200 кг.

Маса порожнього вертольота – 8500 кг.

Кількість перевезених людей – 8 десантників.

Довжина – 18,8.

Висота – 4,173.

Бойове навантаження – до 2500 кг на 6 вузлах підвіски.

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