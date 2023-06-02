Блінкен: США допоможуть Україні побудувати “армію майбутнього”
Сполучені Штати Америки допоможуть Україні побудувати “армію майбутнього”. Про це під час виступу у Фінляндії сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.
Він мав на увазі “сучасні військово-повітряні сили, комплексну протиповітряну та протиракетну оборону, сучасні танки та бронетехніку, національний потенціал з виробництва боєприпасів, а також навчання та підтримку для підтримання бойової готовності сил і техніки”.
За словами Блінкена, США разом із союзниками та Україною формують консенсус щодо основних умов “справедливого та міцного миру” для припинення війни з Росією.
Вашингтон також готовий “заохочувати ініціативи інших країн щодо припинення конфлікту” за умови, що вони підтримують Статут ООН та принципи суверенітету та територіальної цілісності України.
– Ми підтримаємо зусилля – чи то Бразилія, чи то Китай, чи будь-яка інша країна, – якщо вони допоможуть знайти шлях до справедливого та міцного миру, – наголосив Блінкен.
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