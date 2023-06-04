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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 04.06.2023 – ситуація на фронті

Карта бойових дій на 04.06.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті відбулось 23 бойових зіткнення.

Станом на 4 червня російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Карта бойових дій в Україні на 04.06.2023

Карта бойових дій 4 червня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 466-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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