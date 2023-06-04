Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 04.06.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулось 23 бойових зіткнення.
Станом на 4 червня російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.
Карта бойових дій в Україні на 04.06.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 466-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов