Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 04.06.2023 – ситуация на фронте
За сутки на фронте произошло 23 боевых столкновения.
По состоянию на 4 июня российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.
Карта боевых действий в Украине на 04.06.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 466-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов