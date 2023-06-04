Карта боевых действий на 04.06.2023 – ситуация на фронте

За сутки на фронте произошло 23 боевых столкновения.

По состоянию на 4 июня российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Карта боевых действий в Украине на 04.06.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 466-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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