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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Конгресі США внесли резолюцію із закликом надати Україні ATACMS

ATACMS
Фото: Getty Images

Представники Демократичної та Республіканської партій США зареєстрували резолюцію із закликом до адміністрації президента Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Документ опублікувала пресслужба комітету із закордонних справ Палати представників.

Як заявив співавтор резолюції, республіканець Майкл Маккоул, якщо США не нададуть Україні всієї необхідної зброї, то сприятимуть затягуванню війни.

– Успіх українського контрнаступу безпосередньо пов’язаний із військовою допомогою, яку надають США та наші союзники. Тому вкрай прикро, що адміністрація затримує мільярди доларів військового фінансування, які можна було б негайно передати Україні та своєю чергою допомогти її Збройним силам суттєво змінити ситуацію на полі бою, – наголосив конгресмен.

У документі зазначається, що США та країни-союзники мають тисячі ракет ATACMS, тож частину з них можна передати Україні.

Автори ініціативи згадують рішення Британії та Франції про передання ЗСУ далекобійних ракет Storm Shadow та Scalp дальністю від 250 кілометрів.

– Швидке надання цього вкрай важливого озброєння дасть українським військовим необхідну можливість ударів у глибокому тилу противника, якої вони наразі не мають, підриваючи здатність Росії вести війну, – йдеться у тексті резолюції.

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Війна в Україні, Джо Байден, Конгрес США, Російська агресія, США
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