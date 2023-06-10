Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Вибухи в Одесі та пакет допомоги у $2,1 млрд від США: 472-й день війни
10 Червня, 0:19
У Херсоні окупанти обстріляли рятувальників під час евакуації людей
9 червня у Херсоні під час евакуації мешканців з підтопленої території, окупанти вкотре обстріляли рятувальників, які вивозили людей.
Про це повідомили у ДСНС України.
– Внаслідок цього обстрілу була пошкоджена техніка, за допомогою якої наші хлопці рятували тих, хто не міг самостійно вибратися з пастки, яку влаштували росіяни, – йдеться у повідомленні.
10 Червня, 0:15
На Одещині та Миколаївщині працює ППО
У небі над Одещиною та Миколаївщиною іде бойова робота.
Про це повідомляє ОК Південь.
На Одещині залишається загроза шахедів.
9 Червня, 23:58
В Одесі пролунали вибухи
В Одесі пролунала серія вибухів. Повідомляють про роботу ППО.
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