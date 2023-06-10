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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вибухи в Одесі та пакет допомоги у $2,1 млрд від США: 472-й день війни

Вибухи в Одесі та пакет допомоги у $2,1 млрд від США: 472-й день війни
10 Червня, 0:19

У Херсоні окупанти обстріляли рятувальників під час евакуації людей

9 червня у Херсоні під час евакуації мешканців з підтопленої території, окупанти вкотре обстріляли рятувальників, які вивозили людей.

Про це повідомили у ДСНС України.

– Внаслідок цього обстрілу була пошкоджена техніка, за допомогою якої наші хлопці рятували тих, хто не міг самостійно вибратися з пастки, яку влаштували росіяни, – йдеться у повідомленні.

10 Червня, 0:15

На Одещині та Миколаївщині працює ППО

У небі над Одещиною та Миколаївщиною іде бойова робота.

Про це повідомляє ОК Південь.

На Одещині залишається загроза шахедів.

9 Червня, 23:58

В Одесі пролунали вибухи

В Одесі пролунала серія вибухів. Повідомляють про роботу ППО.

Війна в Україні, Російська агресія
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Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

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