Вибухи в Одесі та пакет допомоги у $2,1 млрд від США: 472-й день війни

10 Червня, 0:19

У Херсоні окупанти обстріляли рятувальників під час евакуації людей

9 червня у Херсоні під час евакуації мешканців з підтопленої території, окупанти вкотре обстріляли рятувальників, які вивозили людей.

Про це повідомили у ДСНС України.