Стане сигналом для Путіна: Блінкен анонсував пакет підтримки України на саміті НАТО

Країни-члени НАТО під час липневого саміту у Вільнюсі забезпечать Україні “потужний пакет” підтримки.

Про це під час пресконференції у Вашингтоні повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

– Я думаю, ви можете очікувати на саміті НАТО потужний пакет як політичної, так і практичної підтримки для України в майбутньому, – сказав він.

Блінкен переконаний, що це стане сигналом для Путіна, який, вочевидь, хоче перечекати, поки міжнародна спільнота припинить свою допомогу.

Він наголосив, що цивілізований світ, як і Україна, хоче досягти миру, який буде “справедливим і міцним”.

– Якщо та коли Росія буде готова долучитися до цих умов, ми всі будемо готові це зробити. Але те, що ми бачимо сьогодні – вона не готова до цього, – зауважив держсекретар США.

Також Блінкен висловив сподівання, що успішний наступ України змусить російського диктатора Путіна почати переговори про припинення війни.