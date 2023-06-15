Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Наслідки підриву Каховської ГЕС: які населені пункти затопило – карта
Україна
Потребує перевірки
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ізраїль вперше у своїй історії продасть 200 танків Merkava у Європу – ЗМІ

ізраїльський танк Merkava
Фото: Getty Images

Ізраїль планує продати 200 танків Merkava Mk2 та Mk3 двом неназваним європейським країнам. Про це повідомляє ізраїльське видання Ynet.

В Міністерстві оборони Ізраїлю не називають країни, яким планує продати танки, посилаючись на делікатність процесу. Повідомляється, що угода вже на завершальній стадії схвалення. Нині очікується дозвіл з боку США на перепродаж складових частин танка американського виробництва.

Згідно з деталями угоди, продаж розділять на дві частини, спершу будуть продані старші Mk2, потім – Mk3.

Сума контракту може сягати кількох десятків мільйонів доларів, кошти з яких підуть у державну скарбницю або безпосередньо у бюджет міністерства.

Ізраїльські ЗМІ називають угоду історичною, адже Ізраїль ніколи та нікому не продавав свої танки за останні 40 років, відколи цей танк став на озброєння.

Після початку повномасштабної війни в Україні та відновлення попиту на броньовану військову техніку танки Merkava перевірили та визнали достатньо придатними для продажу. Спочатку Єрусалим песимістично дивився на те, що вживані законсервовані танки можуть зацікавити іноземні армії. Також планувалась їх утилізація, але після перевірки стану техніки виявилося, що вони придатні для продажу.

Що відомо про танк Merkava?

Це основний ізраїльський бойовий танк. Всього розроблено чотири серійні варіації (Merkava 1, 2, 3 та 4).

Танк обладнаний двигуном AVDS-1790-5A й трансмісією CD-850-6B американського виробництва, які були допрацьовані ізраїльськими фахівцями.

Танки Merkava Mk2 були виведені в резерв й бази зберігання у 2016 році. Частину планували переробити у бронетранспортери. Танки брали участь, зокрема у першій та другій ліванській війні.

Читайте також
У Європі вирішили відновити виробництво ракет Starstreak – WSJ
Starstreak

Джерело: Ynet

Ізраїль, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Потужна бронепробивна здатність: експерт про снаряди зі збідненим ураном
танк Abrams випускає снаряд
Союзники підготували до контрнаступу майже 60 тис. українських військових – Міллі
Марк Міллі
Для захисту та успіху контрнаступу: Україна отримає від чотирьох країн сотні ракет для ППО
MIM-104 Patriot
Міжнародні донори підтримали бюджет України на $19,8 млрд з початку року – Підласа
Роксолана Підласа
Японія через США може передати артилерійські снаряди Україні для контрнаступу — WSJ
Японія
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Заходять невеликими групами: ворог біля Горлівки промацує позиції ЗСУ
війна в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (14.06.2023)
Ізраїль вперше у своїй історії продасть 200 танків Merkava у Європу – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.06.2023)
Ізраїль вперше у своїй історії продасть 200 танків Merkava у Європу – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.06.2023)
Ізраїль вперше у своїй історії продасть 200 танків Merkava у Європу – ЗМІ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь