Ізраїль вперше у своїй історії продасть 200 танків Merkava у Європу – ЗМІ

Ізраїль планує продати 200 танків Merkava Mk2 та Mk3 двом неназваним європейським країнам. Про це повідомляє ізраїльське видання Ynet.

В Міністерстві оборони Ізраїлю не називають країни, яким планує продати танки, посилаючись на делікатність процесу. Повідомляється, що угода вже на завершальній стадії схвалення. Нині очікується дозвіл з боку США на перепродаж складових частин танка американського виробництва.

Згідно з деталями угоди, продаж розділять на дві частини, спершу будуть продані старші Mk2, потім – Mk3.

Сума контракту може сягати кількох десятків мільйонів доларів, кошти з яких підуть у державну скарбницю або безпосередньо у бюджет міністерства.

Ізраїльські ЗМІ називають угоду історичною, адже Ізраїль ніколи та нікому не продавав свої танки за останні 40 років, відколи цей танк став на озброєння.

Після початку повномасштабної війни в Україні та відновлення попиту на броньовану військову техніку танки Merkava перевірили та визнали достатньо придатними для продажу. Спочатку Єрусалим песимістично дивився на те, що вживані законсервовані танки можуть зацікавити іноземні армії. Також планувалась їх утилізація, але після перевірки стану техніки виявилося, що вони придатні для продажу.

Що відомо про танк Merkava?

Це основний ізраїльський бойовий танк. Всього розроблено чотири серійні варіації (Merkava 1, 2, 3 та 4).

Танк обладнаний двигуном AVDS-1790-5A й трансмісією CD-850-6B американського виробництва, які були допрацьовані ізраїльськими фахівцями.

Танки Merkava Mk2 були виведені в резерв й бази зберігання у 2016 році. Частину планували переробити у бронетранспортери. Танки брали участь, зокрема у першій та другій ліванській війні.

Джерело: Ynet

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