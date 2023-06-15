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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Семи областям загрожують удари ракетами Х-35 із комплексів Бал – Генштаб

комплекс Бал

Для семи областей України є загроза ударів ракетами типу Х-35 із комплексів Бал, які РФ стягнула у прикордонні з Україною райони.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

– Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. Зокрема, до Брянської області переміщено дивізіон берегового ракетного комплексу Бал. Через це зростає загроза завдання ударів ракетами типу Х-35, – розповів генерал.

За його словами, дальність стрільби цього комплексу дозволяє вражати об’єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Днями ЦНС із посиланням на джерела у підпіллі повідомив про переміщення до Брянської області берегових ракетних комплексів Бал, щоб обстрілювати українські міста.

Ці установки призначені для ураження кораблів, проте через брак відповідних ракет Бал зрівняли за дальністю та можливістю стрільби по сухопутних цілях із БРК Бастіон, що використовує надзвукову ракету Онікс.

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Фото: Вікіпедія

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Ракета, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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