Семи областям угрожают удары ракетами Х-35 из комплексов Бал — Генштаб

Для семи областей Украины есть угроза ударов ракетами типа Х-35 с комплексов Бал, которые РФ стянула в приграничные с Украиной районы.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

— Противник увеличивает количество тактических групп ракетных войск в приграничных с Украиной районах. В частности, в Брянскую область перемещен дивизион берегового ракетного комплекса Бал. Из-за этого возрастает угроза нанесения ударов ракетами типа Х-35, — рассказал генерал.

По его словам, дальность стрельбы этого комплекса позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На днях ЦНС со ссылкой на источники в подполье сообщил о перемещении в Брянскую область береговых ракетных комплексов Бал, чтобы обстреливать украинские города.

Эти установки предназначены для поражения кораблей, однако из-за нехватки соответствующих ракет Бал уравняли по дальности и возможности стрельбы по сухопутным целям с БРК Бастион, использующей сверхзвуковую ракету Оникс.

Фото: Википедия

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