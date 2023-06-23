Пишаюся вами: Зеленський привітав спецпризначенців СБУ

23 червня, у День Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України, президент Володимир Зеленський привітав спецпризначенців СБУ.

Глава держави наголошує: це день дуже важливих та дуже ефективних українських воїнів.

Наразі більшість із того, що вони роблять на війні заради України, засекречено.

Але, запевняє президент, це справді круті операції, тому він хоче, щоб усі в Україні це знали й цим пишалися.

– Це тисячі спеціальних та оперативно-бойових заходів від Києва до Зміїного й усюди в районах бойових дій. А СБУ – справжні наші українські воїни! Взірцева українська сила! Дякую вам, хлопці! Кожному! Вітаю вас із вашим днем і пишаюся вами! – зауважив Володимир Зеленський.

Очільник країни побажав спецпризначенцям знищити якнайбільше ворогів та якнайшвидше перемогти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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