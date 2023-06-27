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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ще зарано робити висновки про події у РФ, США не мають до цього відношення – Байден

Ще зарано робити висновки про події у РФ, США не мають до цього відношення – Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що ще занадто рано робити остаточні висновки щодо наслідків подій, які відбулися цими вихідними на території Росії, але пообіцяв підтримувати тісну координацію з союзниками та партнерами.

– Ми збираємося продовжувати оцінювати наслідки подій цих вихідних для Росії та України, але ще занадто рано робити остаточний висновок щодо того, куди це веде, — сказав Байден під час виступу в Білому домі.

Байден сказав, що важливо, щоб США залишалися тісно пов’язаними з союзниками та партнерами, продовжуючи стежити за ситуацією. Він вважає, що союзникам і партнерами необхідно залишатися повністю скоординованими попри те, що відбудеться надалі.

Водночас Байдена заявив, що США та західні союзники не мають нічого спільного з подіями в Росії, коли очільник ПВК Вагнера Євген Пригожин підбурив збройне повстання проти Кремля. Він сказав, що він доручив групі, яка відповідає за національну безпеку, уважно стежити за розвитком подій у Росії, звітувати йому та готуватися до різних сценаріїв.

– Надзвичайно важливо, щоб ми були скоординовані у своїй відповіді та в тому, що ми маємо очікувати, — сказав він.

Байден додав, що всі сторони погодилися, що необхідно переконатися, що Путін не має жодного приводу звинувачувати в цьому Захід або НАТО.

– Ми чітко дали зрозуміти, що ми не причетні. Ми не маємо до цього відношення. Це була частина боротьби всередині російської системи, – стверджує президент США.

Президент США також повідомив, що довго розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським і погодився підтримувати з ним контакт.

– Я сказав їм, що незалежно від того, що сталося в Росії, США продовжуватимуть підтримувати оборону України, її суверенітет та територіальну цілісність, — сказав він.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Джо Байден, Росія, США
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