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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

США нададуть Україні оборонний пакет на $500 млн

США нададуть Україні оборонний пакет на $500 млн

Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму близько $500 млн.

Про це у вівторок увечері заявили в Пентагоні.

Зазначається, що оборонний пакет допомоги призначений для підтримки боротьби України проти Росії, тоді як Москва займається ліквідацією наслідків заколоту найманих бійців ПВК Вагнера.

До пакета увійдуть наземні машини, включно з бойовими машинами Bradley і бронетранспортерами Stryker, а також боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, йдеться у заяві Пентагону.

Повний список пакета військової допомоги:

  • додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • боєприпаси і системи для розчищення перешкод;
  • обладнання для розмінування;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • 30 бойових машин піхоти Bradley;
  • 25 бронетранспортерів Stryker;
  • ракети з оптичним наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin;
  • протитанкові системи AT-4;
  • протиброньові ракети;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • стрілецька зброя і понад 22 мільйони набоїв до стрілецької зброї та гранат;
  • тепловізійні системи та прилади нічного бачення;
  • випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • запасні частини, генератори та інше польове обладнання.

Зазначається, що це 41-й пакет допомоги із запасів Міністерства оборони США для України із серпня 2021 року.

– Цей пакет вартістю до $500 млн охоплює ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її ППО, щоб допомогти Україні захистити свій народ, а також додаткові бронемашини, протитанкові системи, критично важливі боєприпаси та інше обладнання, щоб допомогти Україні дати відсіч агресивній війні Росії, – йдеться у повідомленні.

У Пентагоні додали, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі.

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США нададуть Україні оборонний пакет на $500 млн

Фото: DOD

Війна в Україні, Військова техніка, Російська агресія, США
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