США нададуть Україні оборонний пакет на $500 млн
Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму близько $500 млн.
Про це у вівторок увечері заявили в Пентагоні.
Зазначається, що оборонний пакет допомоги призначений для підтримки боротьби України проти Росії, тоді як Москва займається ліквідацією наслідків заколоту найманих бійців ПВК Вагнера.
До пакета увійдуть наземні машини, включно з бойовими машинами Bradley і бронетранспортерами Stryker, а також боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, йдеться у заяві Пентагону.
Повний список пакета військової допомоги:
- додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- боєприпаси і системи для розчищення перешкод;
- обладнання для розмінування;
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
- 30 бойових машин піхоти Bradley;
- 25 бронетранспортерів Stryker;
- ракети з оптичним наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin;
- протитанкові системи AT-4;
- протиброньові ракети;
- високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- стрілецька зброя і понад 22 мільйони набоїв до стрілецької зброї та гранат;
- тепловізійні системи та прилади нічного бачення;
- випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- запасні частини, генератори та інше польове обладнання.
Зазначається, що це 41-й пакет допомоги із запасів Міністерства оборони США для України із серпня 2021 року.
– Цей пакет вартістю до $500 млн охоплює ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її ППО, щоб допомогти Україні захистити свій народ, а також додаткові бронемашини, протитанкові системи, критично важливі боєприпаси та інше обладнання, щоб допомогти Україні дати відсіч агресивній війні Росії, – йдеться у повідомленні.
У Пентагоні додали, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі.
Фото: DOD
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