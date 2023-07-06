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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Базу відпочинку – на катівню, санаторій – на базу: окупанти використовують цивільних як живий щит

Базу відпочинку – на катівню, санаторій – на базу: окупанти використовують цивільних як живий щит
Фото: Getty Images

На території корпусу дитячого санаторію Весна, який розташований у населеному пункті Новопетрівка Бердянського району Запорізької області, російські загарбники облаштували військову базу.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Там наразі понад 800 російських військовослужбовців. Крім того, в безпосередній близькості до житлових будинків місцевих жителів розосереджена російська військова техніка.

– Російські окупанти цинічно продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права та використання дитячих закладів тимчасово окупованих населених пунктів для розміщення своїх військ з метою використання цивільного населення як живого щита, – йдеться у повідомленні.

Крім того, на базі відпочинку Іва у населеному пункті Чумаківка Херсонської області, яку ворог переобладнав під військову комендатуру, проводяться допити. Там катують патріотично налаштованих українців.

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Війна в Україні, Генеральний штаб України, Запорізька область, Херсонська область
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