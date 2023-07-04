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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Луганщині окупанти облаштовують госпіталі у дитячих таборах

російські російський військовий
Фото: Getty Images

Російські окупанти в населеному пункті Макарове Луганської області на території дитячого оздоровчого табору облаштували військовий шпиталь, де перебувають понад 100 поранених.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На всій території табору розмістили російську військову техніку та блокпости. Водночас у безпосередній близькості стоять житлові будинки.

Схожа ситуація в місті Лиман Луганської області. Там окупанти переобладнали під військовий шпиталь дитячий табір Ялинка, в якому на лікуванні також перебуває понад 100 поранених загарбників.

На території табору також багато військової техніки.

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У населеному пункті Розівка Запорізької області у будівлі місцевої лікарні окупанти також облаштували собі шпиталь.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Дитячий табір, Луганська область
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