Міна сповільненої дії: що таке касетні боєприпаси та в чому їх особливість

Президент США Джо Байден ухвалив рішення про надання Україні касетних боєприпасів. Про це буде оголошено вже 7 липня, повідомили американські ЗМІ.

Що таке касетні боєприпаси та як вони допоможуть українським військовослужбовцям на фронті – дізнавалися Факти ICTV.

Касетні боєприпаси: що це за тип зброї

Це снаряди, ракети чи бомби, які складаються з контейнерів, що відкриваються в повітрі та розкидають багато малокаліберних бомб на велику територію.

Ці розкидані бойові елементи забезпечують ураження великої площі у порівнянні з іншими боєприпасами. Касетні засоби ураження можуть використовуватись як для ураження конкретної цілі в момент обстрілу, так і для дистанційного мінування.

– Принцип касетних боєприпасів полягає в тому, що їх бойова частина складається не з однієї вибухової речовини, а має велику кількість суббоєприпасів. Тобто маленьких бойових частин, які під час обстрілу розподіляються по площі та наносять ураження після падіння на землю. Цей принцип також називають відпрацювання по площині, – каже військовий експерт Олександр Коваленко.

Першими касетні бомби створили німці у 1939 році, коли льотчики Люфтваффе застосовували такі боєприпаси проти польської піхоти й кавалерії.

Одна касетна бомба може містити щонайменше 10 мін та дрібних деталей до них на спеціальних стінках-перегородках. Таке озброєння володіє широким спектром дії та призначене для ураження живої сили або ліквідації колони військової техніки.

Касетні конструкції найчастіше використовуються в авіабомбах, артилерійських та реактивних снарядах, РСЗВ та на головних блоках тактичних ракет.

Різновиди касетних боєприпасів та про заборону їхнього використання

Касетні боєприпаси можуть бути різних типів:

Протитанкові – всередині розміщені авіабомби, які мають кумулятивні боєголовки та пробивають броню бронемашини чи танка.

– всередині розміщені авіабомби, які мають кумулятивні боєголовки та пробивають броню бронемашини чи танка. Запалювальні – містять напалм або білий фосфор, протитанкові й протипіхотні елементи, найчастіше використовуються для підпалу об’єктів.

– містять напалм або білий фосфор, протитанкові й протипіхотні елементи, найчастіше використовуються для підпалу об’єктів. Мінувальні – вони мають особливість: вибухають не одразу, а поводяться як звичайні наземні міни.

– вони мають особливість: вибухають не одразу, а поводяться як звичайні наземні міни. Хімічні – такі касетні бомби розробляли в СРСР протягом 1950-1960-х років для поширення хімічної зброї.

– такі касетні бомби розробляли в СРСР протягом 1950-1960-х років для поширення хімічної зброї. Протипіхотні – використовуються осколкові бомби, розраховані на знищення невеликих, мʼяких об’єктів.

– використовуються осколкові бомби, розраховані на знищення невеликих, мʼяких об’єктів. Протиаеродромні – перед вибухом вони проходять через бетон та знищують/пошкоджують поверхню злітно-посадкової смуги.

Також касетні боєприпаси поділяють за наявністю системи керування (некеровані елементи вільного розсіювання або керовані), за формою, за способом орієнтування в польоті, за місцем підриву бойових елементів (може бути наземний підрив або бойові елементи з траєкторним підривом) тощо.

Крім того, у деяких касетних боєприпасах використано двоетапне розкидання: спочатку відбувається розкидання проміжних блоків, а вже із них відбувається розпорошення касетних бойових елементів. Це дозволяє боєприпасам розкидати бойові елементи більш рівномірно.

Цікавий факт, що касетні боєприпаси заборонено використовувати міжнародним гуманітарним правом. У 2008 році була підписана конвенція про заборону використання цього типу боєприпасів.

– Документ підписали та ратифікували країни Євросоюзу, Канада, Велика Британія та Японія. Касетні боєприпаси заборонені в 123 країнах світу вже понад 10 років. Але США, Росія та Україна не приєдналися до цього документа, – каже військовий експерт.

Річ у тім, що касетні боєприпаси належать до категорії зброї, яка завдає надмірних ушкоджень або має невибіркову дію. Вони загрожують цивільному населенню, оскільки вражають велику площу, не відрізняючи військових від мирних жителів.

– Під час використання касетних боєприпасів якась кількість маленьких бойових частин не вибухає, а просто залишається на землі. Тому зʼявляється великий ризик того, що на ці суббоєприпаси може наїхати цивільний автомобіль, чи хтось просто знайде та візьме в руки тощо. Це як міна сповільненої дії, – додає Коваленко.

Чому США вирішили направити касетні боєприпаси Україні саме зараз

Росіяни використовують ці боєприпаси для нанесення невибіркових ударів по населених пунктах. Відповідно, цивільне населення дуже потерпає від цього.

На думку військового експерта, наші міжнародні партнери мали побоювання, що українська армія буде використовувати касетні боєприпаси, так само як окупанти.

– Але за 2022 та 2023 роки міжнародні партнери побачили, що Україна дуже високоточно використовує усі засоби ураження та знищує виключно військову техніку, сили та засоби оборони супротивника. Тому вони вирішили, що настав той момент, коли можна Україні надати касетні боєприпаси, – каже Коваленко.

Як касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ на фронті

За словами військового експерта, в Україні завжди були проблеми з кількістю боєприпасів, про що ми активно заявляли на міжнародній арені.

– Хоч нам регулярно постачається зброя, у пакетах допомоги завжди не вистачало касетних боєприпасів. Тому зараз українська армія зможе компенсувати цей дефіцит. Відповідно, у нас збільшиться кількість використання боєприпасів, що нам лише на користь, – каже експерт.

Коваленко додає, що касетні боєприпаси дозволять українським військовим завдати серйозної шкоди російським військам. Зокрема, це стосується сил ворога, які перебувають у щільній обороні, і на тих ділянках фронту, де ворог намагається наступати.

Касетні боєприпаси можуть бути особливо корисні проти противника, який перебуває в окопах.

Фото: US DoD

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