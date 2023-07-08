Слідом за Німеччиною: ще дві країни виступили проти надання Україні касетних боєприпасів

Іспанія, Велика Британія та Німеччина виступили проти надання Україні касетних боєприпасів.

Так, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що касетні боєприпаси не повинні відправлятись в Україну.

Про це вона сказала 8 липня, наступного дня після того, як США оголосили, що зброя буде відправлена для допомоги ЗСУ у контрнаступі.

– Іспанія, ґрунтуючись на своїх твердих зобов’язаннях перед Україною, також має тверде зобов’язання у тому, що певні зброя та бомби не можуть бути поставлені за жодних обставин, – заявила Роблес під час мітингу в Мадриді напередодні виборів 23 липня.

Крім того, вона сказала “ні” касетним бомбам і “так” законній обороні України, яка у розумінні країни не повинна здійснюватися касетними боєприпасами.

Раніше проти відправлення касетних боєприпасів в Україну виступила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок, а також прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

– Велика Британія підписала Конвенцію, яка забороняє виробництво або використання касетних боєприпасів і не заохочує їх використання, – сказав прем’єр Британії.

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