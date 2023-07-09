Експерт пояснив, як касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ у контрнаступі

Одним із ефективних способів використання касетних боєприпасів Україною може бути підрив російських мінних полів.

Про це військовий аналітик Шон Белл розповів в інтервью британському телеканалу Sky News.

– Попри те, що Захід надав понад 98% озброєнь, на які Україна подавала запит перед початком весняного наступу, перший місяць наступу йде не так швидко, як очікувалося. Україні потрібно набрати обертів, якщо вона хоче звільнити значні частини окупованої території, бо ризикує втратити ініціативу, оскільки її сили загрузнуть, намагаючись зламати російську оборонну лінію, – сказав він.

На думку експерта, основним викликом для ЗСУ є ​​розгалужена російська система окопів і мінне поле, яке стоїть між українськими силами та проривом, і хоча українська піхота могла б подолати ці перешкоди, це займе значний час і спричинить дуже великі втрати.

– Час не є товаром у великій кількості, і хоча касетні боєприпаси є дуже суперечливими, альтернативної зброї в найближчій перспективі не так багато, – зазначив Белл.

Ні США, ні Україна не заявили, як саме вони мають намір використовувати надані США 155-мм касетні артилерійські снаряди.

Але президент Байден визнав, що це було дуже важке рішення, яке не сприйме переважна більшість членів НАТО, які підписали заборону на використання касетних боєприпасів.

Російські мінні поля є серйозною проблемою як для танків, так і для піхоти. Касетні боєприпаси є зональною зброєю, і кожен снаряд містить до 88 окремих бомб. Якби вони були з щільною схемою доставлення, то могли б бути ефективними для підриву мін.

– Тож касетні боєприпаси можуть стати дуже ефективним способом підриву коридору через мінні поля, що дозволить українським силам отримати вирішальний імпульс, – зауважив експерт.

Військовий аналітик наголосив, що загроза нерозірваних боєприпасів стане довгостроковою проблемою для вирішення Зеленським. Україна нестиме ризик, і більшим завданням після перемоги буде очищення українських земель від російських мін, тому робота з розмінування буде необхідною незалежно від того, використовує Україна касетні боєприпаси чи ні.

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