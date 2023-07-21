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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 21.07.2023

Deepstate map

Повномасштабна війна в Україні розпочалася близько 05:00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення стартувало з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State, Institute for the study of war та CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України. Також доступна мапа бойових дій liveuamap.com.

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Карта бойових дій в Україні Deep State у режимі онлайн

Умовні позначення на карті:

  • сині ділянки – територія, звідки окупантів вибито;
  • зелені ділянки – територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня;
  • сірі ділянки – територія, яка потребує уточнення;
  • червоні ділянки – територія, захоплена окупантами;
  • чорний колір – територія Криму та ОРДЛО;
  • рожевий колір – територія Придністров’я.

Також на карті Deep State позначені підрозділи ворога, штаби ворога, що використовуються ворогом аеродроми, флот ворога та напрямки атак ворога.

У жодному разі не використовуйте карту для того, щоб прокласти безпечні маршрути, користуйтеся зеленими коридорами, запропонованими владою.

Карта бойових дій liveuamap.com

На сьогодні на карті можна дивитися в режимі онлайн, де точаться бої в Україні, які території вже вільні від окупантів та інші важливі події.

Позначення кольорів на карті:

  • синій – уряд України, НАТО, інші західні сили;
  • червоний – Росія, Білорусь, Придністров’я.

Ділянки на карті, позначені червоним кольором, – тимчасово окуповані території України.

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