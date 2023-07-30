Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
Це мене вбило, я кричала від болю: Харлан висловилася про дискваліфікацію і подякувала за підтримку
У цій війні всі служитимуть: Чмут вважає, що мобілізація торкнеться усіх
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 30.07.2023

deepstatemap

Повномасштабна війна в Україні розпочалася близько 05:00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення стартувало з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State, Institute for the study of war та CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України. Також доступна мапа бойових дій liveuamap.com.

Читайте також
Карта бойових дій на 30.07.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті

Карта бойових дій в Україні Deep State у режимі онлайн

Умовні позначення на карті:

  • сині ділянки – територія, звідки окупантів вибито;
  • зелені ділянки – територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня;
  • сірі ділянки – територія, яка потребує уточнення;
  • червоні ділянки – територія, захоплена окупантами;
  • чорний колір – територія Криму та ОРДЛО;
  • рожевий колір – територія Придністров’я.

Також на карті Deep State позначені підрозділи ворога, штаби ворога, що використовуються ворогом аеродроми, флот ворога та напрямки атак ворога.

У жодному разі не використовуйте карту для того, щоб прокласти безпечні маршрути, користуйтеся зеленими коридорами, запропонованими владою.

Карта бойових дій liveuamap.com

На сьогодні на карті можна дивитися в режимі онлайн, де точаться бої в Україні, які території вже вільні від окупантів та інші важливі події.

Позначення кольорів на карті:

  • синій – уряд України, НАТО, інші західні сили;
  • червоний – Росія, Білорусь, Придністров’я.

Ділянки на карті, позначені червоним кольором, – тимчасово окуповані території України.

Читайте також
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Війна в Україні, Карта, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Уже третя атака за місяць: РФ скинула дві авіабомби на Зміїний
Вибух
Карта бойових дій на 30.07.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Майже наблизились до другої лінії оборони: експерт оцінив просування ЗСУ на півдні
ЗСУ на фронті
Без РФ: WSJ дізнались про плани Саудівської Аравії провести мирні переговори щодо України
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 30.07.2023
Вибухи під Маріуполем та в Донецьку: 522-й день війни
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 30.07.2023
Відео
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці

Факти ICTV знайшли азовців, які в ніч теракту в Оленівці перебували у бараці. У роковини трагедії вони розказали, який жах пережили.

Христина Величанська
День Української Державності: що це за свято та чому злить росіян
Людина з прапором України
Тримають фронт біля Донецька: 59 ОМПБр показала унікальну антидронову зброю
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 30.07.2023
Бастіон-02: як вітчизняна РСЗВ демілітаризує армію РФ
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 30.07.2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (28.07.2023)
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 30.07.2023
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь