Немає нагальної потреби: у Міноборони Німеччини проти передання Україні ракет Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вкотре висловився проти передання Україні далекобійних ракет Taurus, пославшись на їхню “особливу дальність” та на те, що у цьому немає особливої потреби.

Про це пише Tagesschau.

Під час відвідування бригади гірських військ у Баварії Пісторіус наголосив на “особливій дальності” цих ракет, а також нагадав, що США не передають Україні далекобійні ракети.

Пісторіус додав, що Німеччина є “лідером” у переданні Україні засобів протиповітряної оборони, інженерної та броньованої техніки, а також у проведенні навчань.

Нагадаємо, що німецькі політики закликають власний уряд негайно передати Збройним силам України крилаті ракети.

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