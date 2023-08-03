Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Терміново
Під час масованої ракетної атаки на Київщині було чутно вибух
У разі застосування ядерної зброї Росією змін у сигналі тривоги не буде – Ігнат
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Немає нагальної потреби: у Міноборони Німеччини проти передання Україні ракет Taurus

літак Tornado ракета Taurus
Фото: Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вкотре висловився проти передання Україні далекобійних ракет Taurus, пославшись на їхню “особливу дальність” та на те, що у цьому немає особливої потреби.

Про це пише Tagesschau.

Під час відвідування бригади гірських військ у Баварії Пісторіус наголосив на “особливій дальності” цих ракет, а також нагадав, що США не передають Україні далекобійні ракети.

Пісторіус додав, що Німеччина є “лідером” у переданні Україні засобів протиповітряної оборони, інженерної та броньованої техніки, а також у проведенні навчань.

Нагадаємо, що німецькі політики закликають власний уряд негайно передати Збройним силам України крилаті ракети.

Війна в Україні, Військова техніка, Зброя, Зброя для України, Німеччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Кількість туристів в окупованому Криму скоротилася майже удвічі у липні
пусті пляжі в Криму
Повикидав прапори України. На Дніпропетровщині чоловік спаплюжив могили воїнів
Кладовище для ЗСУ
Європейські компанії за час війни втратили мінімум €100 млрд через діяльність в РФ – FT
Компанія Shell
Окупанти двічі обстріляли Новоданилівку Запорізької області хімічними боєприпасами – Тарнавський
Олександр Тарнавський
Крилаті ракети різко змінюють напрямок і б’ють одночасно з аеробалістикою – Ігнат про нещодавні атаки РФ
Юрій Ігнат
Відео
Цілодобово відстежують цілі. Як працюють радіотехнічні війська Повітряних сил

Радіотехнічні війська Повітряних сил являються очима для зенітно-ракетних військ та авіації, та дають свої вказівки з виявлення повітряних цілей. Вони першими виявляють літаки, ракети та БпЛА ворога.

Анастасія Кожушко
США запрошують на роботу нафтовиків з України! Як податися і які умови
Немає нагальної потреби: у Міноборони Німеччини проти передання Україні ракет Taurus
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.08.2023)
Немає нагальної потреби: у Міноборони Німеччини проти передання Україні ракет Taurus
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.08.2023)
Немає нагальної потреби: у Міноборони Німеччини проти передання Україні ракет Taurus
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.08.2023)
Немає нагальної потреби: у Міноборони Німеччини проти передання Україні ракет Taurus
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь