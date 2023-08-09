Повернення економічних можливостей і безпеки: Зеленський про Крим після деокупації

Крок за кроком Україна робить деокупацію Криму все більш досяжною та продуманою.

Про це у традиційному вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Сьогодні ж провів і нараду стосовно змістовного наповнення нашої політики повернення – саме щодо Криму, його реінтеграції. Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, й особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якого там немає вже з 2014 року, – заявив він.

Крім того, Зеленський зазначив, що “все це не повинно бути просто абстрактним – під кожну деталь деокупації Криму має бути конкретний зміст”.

– Як саме нормальне життя повертається. Що саме це означає для Криму та для всіх наших людей. Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною і продуманою, – додав він.

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