Контрнаступ, зброя і захист міст: керівництво України провело переговори з Остіном і Міллі

Військово-політичне керівництво України провело переговори зі США щодо контрнаступу ЗСУ, потреб у зброї та захисту від російських повітряних ударів.

Про це розповів глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Розмова відбулася у форматі відеоконференції за дорученням Володимира Зеленського.

– Фронт, оборона та наш наступ. Це ключові питання зараз, від яких залежить перемога. Ми максимально зосереджені на цьому, – зазначив Єрмак, додавши, що розмова була “фундаментальною”.

Від України в переговорах, окрім керівника ОПУ, взяли участь: його заступник Роман Машовець, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, командувач угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, міністр оборони Олексій Резніков і його заступник Олександр Павлюк, командувач Нацгвардії Олександр Півненко, керівник розвідки Кирило Буданов та голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

А від США – глава Пентагону Ллойд Остін, голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі та радник президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Під час зустрічі військові командири розповіли про поточну ситуацію на фронті. Зокрема, йшлося про наступ українських військ на важливих напрямках.

Як наголосив Єрмак, Сили оборони України мають успіхи та звільняють території, однак путінські війська “місцями тиснуть на нашу оборону”. Тому ще однією темою переговорів були потреби ЗСУ в озброєнні.

Також обговорювалося посилення захисту українських міст та інфраструктури від повітряних ударів РФ.

– Представники американської сторони засвідчили свою велику повагу до героїзму українського народу й запевнили, що підтримка України з боку США триватиме стільки, скільки буде потрібно, – уточнив Єрмак.

За його словами, такий розширений формат переговорів між Україною та США є ознакою високого рівня партнерства між нашими країнами.

Як відомо, 9 серпня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в спеціальному форматі. У зустрічі взяло участь лише військове командування. А єдиною темою Ставки був контрнаступ ЗСУ.

Джерело: Telegram Андрія Єрмака

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.