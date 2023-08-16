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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Фронтові та оборонні питання: Зеленський провів Ставку

Фронтові та оборонні питання: Зеленський провів Ставку
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, під час якої обговорювалися фронтові та оборонні питання.

Про це він повідомив під час свого традиційного відеозвернення.

– Провів сьогодні Ставку. Фронтові питання, які важливі зараз. Оборонні питання, які важливі стратегічно. Командувачі доповіли про ситуацію на східних і південних напрямках. Головком і Міністерство оборони – розмова про боєприпаси. Віцепрем’єр-міністр Федоров і Держспецзв’язок – те, що стосується дронів і загалом наших технологічних можливостей, – заявив він.

Голова держави зазначив, що у кожній бойовій бригаді військові насамперед підіймають питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону.

– Відповідь на такі питання – це й наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів і систем, це й робота тут, в Україні. Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується, – сказав президент.

Зеленський зазаначив, що “дрони – це “очі” та захист на передовій”.

– Різної дальності, різних цілей. Дрони – це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками. Власне, усе те, про що говорили з хлопцями напередодні на Донеччині, на Запоріжжі, у наших бойових бригадах, тепер є змістом роботи і Генштабу, і урядовців, і Ставки. Очевидні завдання, – додав він.

Війна в Україні, Військова техніка, Володимир Зеленський, Дрони
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Фронтові та оборонні питання: Зеленський провів Ставку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (16.08.2023)
Фронтові та оборонні питання: Зеленський провів Ставку
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