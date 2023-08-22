Україна будує три водогони, щоб подолати наслідки підриву Каховської ГЕС – Шмигаль

Український уряд має на меті покращення співпраці на кордоні з Євросоюзом, а також швидку відбудову інфраструктури українців, що постраждали від підриву Росією Каховської ГЕС.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання українського уряду.

Він почав з того, що сьогодні, 22 серпня, Україна отримала транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі €1,5 млрд.

Прем’єр наголосив, що рух України в напрямку ЄС є незмінним, а тому важливою є розбудова української логістики в напрямку Заходу.

– Максимум швидкості, мінімум бюрократії, зручність прикордонного простору для людей і для бізнесу, – додав він.

Денис Шмигаль заявив, що в рамках покращення українсько-європейського кордону, перед урядом України було поставлено три ключових завдання:

Прикордонна інфраструктура з країнами ЄС;

спільний митний контроль на кордоні з ЄС;

продовження митного безвізу з країнами ЄС.

Щодо розбудови прикордонної інфраструктури, то прем’єр пояснив, що йдеться, зокрема, про мережі автомобільних пунктів пропуску. За його словами, планується збільшення до 30 пунктів пропуску на кордоні.

Спільний митний та прикордонний контроль з країнами ЄС. Очікується створення одного ПП, де працюватимуть країни як України, так і ЄС. Проєкт спільного митного кордону почнеться разом із Польщею, але аналогічна пропозиція була зроблена і до урядовців Румунії.

Щодо митного безвізу, уряди України та ЄС продовжать обмінюватись інформацією щодо транзитних товарів у режимі реального часу. Прем’єр повідомив, що за 10 місяців митного безвізу вже було оформлено 15 тис. транзитних декларацій в обидва боки. Шмигаль каже, що сьогодні стоїть завдання перевести техніку на нове програмне забезпечення, щоб відповідати європейським стандартам.

– Паралельно з модернізацією нашої країни продовжуємо її швидку відбудову. Зокрема, долаємо наслідки російського теракту на Каховській ГЕС. Наша мета – відновити постачання води в міста Дніпропетровської області, а також допомогти людям, які втратили своє житло та врожаї через затоплення, – повідомив він.

Прем’єр додав, що Україна надала для подолання наслідків цього теракту РФ 4,6 млрд грн.

– Маємо важливі результати. Почала працювати перша нитка водогону на ділянці Інгулець – Кряжеве. Вона забезпечить водою 25% населення Кривого Рогу. Виконали роботи за рекордно короткі строки – 76 днів від моменту підриву станції. Дякую всім, хто долучений до реалізації проєкту, – додав він.

Він також нагадав, що на прокладання трьох ланок водогонів загальною протяжністю понад 144 км уряд України першочергово виділив 1,5 млрд грн.

– Сьогодні ухвалюємо рішення про виділення додатково ще 7 млрд грн для продовження робіт. Працюємо далі, щоб до зими всі мешканці постраждалих міст мали доступ до води, – повідомив Шмигаль.

Окремо прем’єр розповів, що в уряді триває обробка заяв жителів Херсонської та Миколаївської областей, які подали заявки на компенсацію за втрачений врожай. Наразі було подано понад 340 заявок, коли ж виплати погоджені на 2,7 млн грн.

Також виділяються кошти на відбудову приміщень для проживання людям, які постраждали від підриву Росією Каховської ГЕС.

Джерело : Урядовий портал

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.