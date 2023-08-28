Посилюють підтримку: США планують постачати Україні касетні боєприпаси для реактивної артилерії

Команда президента США Джо Байдена вважає, що бойові дії в Україні можуть продовжитися у 2024 році. Тож наразі готово декілька нових варіантів підтримки для Києва, пише The Washington Post.

Серед всіх пропозицій найбільшою підтримкою користується ідея надання Україні касетних боєприпасів, які можна запускати з РСЗВ і завдати глибоких ударів. Крім того, у Вашингтоні також прагнуть обговорити створення “сил майбутнього”, які змогли б стримати Росію.

До цієї концепції включають постачання винищувачів F-16, які надійдуть до України вже за “кілька місяців”. Проте для більш ефективного її втілення, американські офіційні особи намагаються напрацювати зі своїми союзниками кілька питань. Серед ключових — це навчання українських військових, а також постачання всієї необхідної номенклатури військової техніки.

Як відзначає The Washington Post, до цього списку передачі озброєння Київ і його союзники хочуть додати системи ATACMS. Проте у Пентагоні продовжують відмовляти, посилаючись на їх недостатню кількість.

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