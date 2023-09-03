Спочатку – найбільші корупціонери: Малюська розповів про екстрадицію українців з-за кордону

Щодо українців, які вчинили злочини на території України та виїхали за кордон, можна буде реалізувати екстрадицію, але вона буде відбуватись поступово.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

За його словами, екстрадиція є вкрай складною процедурою, реалізація якої передбачає виконання цілої низки умов, що наразі є неможливим.

– Умовно завтра в величезному масштабі імплементувати це було б не можливо. Спочатку підуть топи – ті, хто вкрав найбільше. Їх ми спробуємо дістати в першу чергу. А середня риба та інші персонажі підуть пізніше, – сказав міністр.

Денис Малюська каже, що для держави першочерговим інтересом є екстрадиція найбільших корупціонерів.

– Ключова проблема, яку ми зараз маємо – це те, що навіть за більш очевидними і кричущими випадками злочинів, які вчиняли, наприклад, топ-корупціонери, які втекли за кордон, нам відмовляють забезпечувати їхню екстрадицію. Тому що в країнах Європи, в яких в більшості перебувають наші топ-злочинці чи корупціонери, дуже обережно ставляться до питання екстрадиції у зв’язку з тим, що у нас війна. І їхні адвокати наголошують на тому, що передавати в Україну таких персонажів буде вкрай небезпечно. Тому в більшості випадків, на жаль, наші закордонні партнери відмовляють поки що в екстрадиції. Але це явище тимчасове, – сказав міністр.

Разом із тим, таке явище є тимчасовим, оскільки в Мін’юсті вже є план дій для формування відповідних механізмів, каже він.

Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія говорив, що ті, хто незаконно купив довідки для ухилення від призову, нестимуть відповідальність згідно із законом “за давання хабара, за підробку документів, за ухилення від мобілізації”. Водночас ті ухилянти, які виїхали за кордон за такими документами, можуть бути екстрадовані.

Фото: Денис Малюська

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