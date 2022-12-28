Грудень, 28 в 13:41

На елітному курорті Куршевель французькі правоохоронці затримали колишнього нардепа, акціонера банку Фінанси та Кредит Костянтина Жеваго, якого підозрюють в причетності до заволодіння 2,5 млрд грн цього банку.

Готуються документи для його екстрадиції в Україну, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Ще у грудні 2019 року суд дозволив арештувати Жеваго. За ці два роки ДБР у тісній взаємодії з Офісом генпрокурора провели величезну роботу, зокрема підготували клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про видачу (екстрадицію) екснардепа до 38 країн.

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У відповідь на такий запит 27 грудня Жеваго затримали представники кримінальної поліції Франції в одному з готелів Куршевелю.

Сьогодні у суді міста Шамбері заплановано обрання екстрадиційного арешту.

У межах розслідування провадження щодо розтрати $113 млн банку Фінанси та Кредит Жеваго та ще кільком топменеджерам фінустанови було повідомлено підозру за трьома статтями ККУ – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209.

Також накладено арешт на майно олігарха та пов’язаних з ним юридичних осіб, зокрема акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств та 26 об’єктів нерухомості.

У жовтні 2020 року арештовані активи на понад 300 млн грн передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

17 вересня 2015 року Нацбанк України визнав банк Фінанси та Кредит неплатоспроможним. На момент ухвалення рішення щодо банкрутства 97,67% акцій банку належали Костянтину Жеваго.

У вересні 2019 року Жеваго заочно вручили підозру в справі про розтрату 2,5 млрд грн банку Фінанси та Кредит. А у жовтні того ж року його оголосили у розшук.