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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 03.09.2023 – ситуація на фронті

танк Т-72
Фото: Getty Images

Карта бойових дій в Україні на 03.09.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 3 вересня 2023

ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 557-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW
Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ
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Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
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