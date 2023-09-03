Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 03.09.2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій в Україні на 03.09.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 557-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: ISW
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