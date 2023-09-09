США можуть внести ракети ATACMS до найближчого пакету допомоги Україні — ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, відправить в Україну тактичні ракетні комплекси великої дальності ATACMS.

Про це повідомляють американські чиновники, пише ABC News.

— Вони прибувають, — сказав один із чиновників, який має доступ до планів допомоги у сфері безпеки. Та, за його словами, як завжди, такі плани можуть змінюватися до офіційного оголошення.

Інший чиновник сказав, що ракети “на столі”, і, ймовірно, їх внесуть у новий пакет допомоги від США. За його словами, до того як Україна отримає ракети ATACMS, можуть пройти місяці.

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З дальністю дії до 190 миль (305 км), залежно від версії, ракети ATACMS можуть дозволити Україні бити по ворожих цілях, розташованих майже в чотири рази далі, ніж ракети, які зараз передають союзники.

Адміністрація Байдена досі відхиляла запити президента України Володимира Зеленського про надання такої зброї, навіть після того як Велика Британія і Франція надіслали аналогічні ракети Storm Shadow та SCALP. США побоюються ескалації у відносинах з Росією та думають за збереження власних запасів.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном можливі постачання далекобійних ракет ATACMS.

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