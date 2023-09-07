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Валерій Савицький, редактор стрічки

Блінкен і Кулеба обговорили надання ракет ATACMS для України

ATACMS
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном можливі постачання далекобійних ракет ATACMS.

Про це очільник українського МЗС заявив під час спільної пресконференції з головою Держдепартаменту США.

– Детально обговорили надання ракет ATACMS. Ця опція залишається відкритою. Сподіваюся, що дискусії в Адміністрації США приведуть до позитивного рішення, – зазначив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Україна ще з минулого року просить США про передачу далекобійних ракет ATACMS, що здатні бити по цілях на відстані до 300 кілометрів. Ракети цього типу можна запускати з реактивних систем залпового вогню HIMARS, які США раніше передали ЗСУ.

У липні радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що президенти США та України обговорюють ракети ATACMS, але остаточне рішення буде за американським лідером Джо Байденом.

Посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що Вашингтон змінив тональність щодо ATACMS. Якщо раніше в США радили нашій країні забути про це, то зараз питання обговорюється.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Україна має сигнали від інших держав, що ЗСУ можуть отримати німецькі далекобійні ракети Taurus й американські ATACMS.

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ATACMS, Дмитро Кулеба, Ентоні Блінкен, США
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