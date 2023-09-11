На Куп’янському напрямку прикордонники ліквідували двох та взяли в полон ще двох окупантів
10 вересня розвідники штурмової бригади Сталевий кордон на Куп’янському напрямку виявили ворожий спостережний пункт на території України.
Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.
– За результатами вдало проведеної штурмової операції прикордонники знищили ворожу вогневу позицію разом з двома окупантами і в полон взяли ще двох військових РФ, – повідомили у відомстві.
Полоненим надали необхідну медичну допомогу та відправили до фільтраційного пункту.
– Тепер вони поповнять обмінний фонд, – зазначили у Державній прикордонній службі.
Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що в Україні холодна і сира погода впливатиме на перебіг активних бойових дій, зокрема на темп, але бої не зупиняться, як це було в перші 18 місяців війни.
Начальник Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі 10 вересня заявив, що у ЗСУ є ще від 30 до 45 днів сприятливої для боїв погоди.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик