На Куп’янському напрямку прикордонники ліквідували двох та взяли в полон ще двох окупантів

10 вересня розвідники штурмової бригади Сталевий кордон на Куп’янському напрямку виявили ворожий спостережний пункт на території України.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.

– За результатами вдало проведеної штурмової операції прикордонники знищили ворожу вогневу позицію разом з двома окупантами і в полон взяли ще двох військових РФ, – повідомили у відомстві.

Полоненим надали необхідну медичну допомогу та відправили до фільтраційного пункту.

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– Тепер вони поповнять обмінний фонд, – зазначили у Державній прикордонній службі.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що в Україні холодна і сира погода впливатиме на перебіг активних бойових дій, зокрема на темп, але бої не зупиняться, як це було в перші 18 місяців війни.

Начальник Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі 10 вересня заявив, що у ЗСУ є ще від 30 до 45 днів сприятливої для боїв погоди.

Джерело : Держприкордонслужба

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