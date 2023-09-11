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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ минулої доби на Херсонщині знищили шість катерів окупантів

дніпро ріка
Фото: Pixabay

Сили оборони України знищили одразу шість катерів окупантів, які намагалися повернути раніше втрачені позиції в Херсонській області.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, російські катери знищили, коли підрозділи ворога спробували відновити втрачені позиції з води під час маневрування серед островів уздовж окупованого лівобережжя Херсонщини. А окупаційні сили на лівобережжі переважають і доволі потужні.

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Мінус шість човнів — це дуже красномовне, переконливе зведення, про яке ми можемо зараз говорити за минулу добу. Так завершилась спроба росіян закріпитися на тих позиціях, з яких попередньо вони були вибиті, — розповіла Наталя Гуменюк.

ЗСУ також продовжують нищити і особовий склад, і техніку росіян – гармати, міномети – все те, чим окупанти намагаються обстрілювати правий берег.

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ЗСУ минулої доби на Херсонщині знищили шість катерів окупантів

Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Катер, Херсон
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ЗСУ минулої доби на Херсонщині знищили шість катерів окупантів

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