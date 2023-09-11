ЗСУ минулої доби на Херсонщині знищили шість катерів окупантів
Сили оборони України знищили одразу шість катерів окупантів, які намагалися повернути раніше втрачені позиції в Херсонській області.
Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.
За її словами, російські катери знищили, коли підрозділи ворога спробували відновити втрачені позиції з води під час маневрування серед островів уздовж окупованого лівобережжя Херсонщини. А окупаційні сили на лівобережжі переважають і доволі потужні.
— Мінус шість човнів — це дуже красномовне, переконливе зведення, про яке ми можемо зараз говорити за минулу добу. Так завершилась спроба росіян закріпитися на тих позиціях, з яких попередньо вони були вибиті, — розповіла Наталя Гуменюк.
ЗСУ також продовжують нищити і особовий склад, і техніку росіян – гармати, міномети – все те, чим окупанти намагаються обстрілювати правий берег.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик