Заволодіння Міжнародним аеропортом Одеса: суд обрав запобіжний захід іще одному підозрюваному

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом Одеса та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Як 13 вересня повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), запобіжний захід було обрано одеському бізнесмену.

За даними Центру протидії корупції (ЦПК), йдеться про підприємця Олександра Боруховича.

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ВАКС наразі частково задовольнив клопотання та застосував до Боруховича запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,780 млн грн. Зокрема, бізнесмен носитиме електронний браслет.

Також підозрюваного зобов’язали прибувати на першу вимогу до детективів, не залишати Одесу без дозволу правоохоронців або суду, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками. Крім цього, його зобов’язали здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Нагадаємо, 29 серпня п’ятьом особам повідомили про підозру у незаконному заволодінні Міжнародним аеропортом Одеса та 2,5 млрд гривень доходу від його діяльності. Серед підозрюваних був ексмер Одеси Олексій Костусєв, його заступник, керівник одного з ТОВ та два відомих одеських бізнесмени – Борис Кауфман і Олександр Борухович.

Вже 7 вересня Кауфмана затримали у залі суду та обрали запобіжний захід. Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

Олексію Костусєву додатково інкриміновано ч. 2 ст. 366 КК України.

Бізнесмени Кауфман і Борухович вже фігурували у справі злочинної організації, яка нібито взяла під контроль Одеську міськраду. Їх ще минулого року взяли під варту з альтернативною заставою у 129 і 124 млн грн відповідно. Тоді підприємці знайшли гроші та вийшли з СІЗО.

Фото: Odesa Airport / Міжнародний аеропорт “Одеса”

Джерело : САП

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