Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
ППО знищила всі 17 запущених росіянами Шахедів – Повітряні сили
Відкусила руку: в Єгипті акула напала на туристку на пляжі
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
Удар по десантному кораблю та підводному човну РФ: що відомо
Оприлюднено супутникові знімки наслідків атаки ЗСУ на субмарину і корабель РФ у Севастополі
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 16.09.2023

DeepStateMap

Повномасштабна війна в Україні розпочалася близько 05:00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення стартувало з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State, Institute for the study of war та CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України. Також доступна мапа бойових дій liveuamap.com.

Зараз дивляться
Читайте також
Карта бойових дій на 16.09.2023 – ситуація на фронті
війна

Карта бойових дій в Україні Deep State у режимі онлайн

Умовні позначення на карті:

  • сині ділянки – територія, звідки окупантів вибито;
  • зелені ділянки – територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня;
  • сірі ділянки – територія, яка потребує уточнення;
  • червоні ділянки – територія, захоплена окупантами;
  • чорний колір – територія Криму та ОРДЛО;
  • рожевий колір – територія Придністров’я.

Також на карті Deep State позначені підрозділи ворога, штаби ворога, що використовуються ворогом аеродроми, флот ворога та напрямки атак ворога.

У жодному разі не використовуйте карту для того, щоб прокласти безпечні маршрути, користуйтеся зеленими коридорами, запропонованими владою.

Карта бойових дій liveuamap.com

На сьогодні на карті можна дивитися в режимі онлайн, де точаться бої в Україні, які території вже вільні від окупантів та інші важливі події.

Позначення кольорів на карті:

  • синій – уряд України, НАТО, інші західні сили;
  • червоний – Росія, Білорусь, Придністров’я.

Ділянки на карті, позначені червоним кольором, – тимчасово окуповані території України.

Війна в Україні, Карта, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Остін та Міллі їдуть до Німеччини на 15-й Рамштайн – Пентагон
Рамштайн-12, Ллойд Остін, Марк Міллі
Якщо окупанти не підуть з Криму, їх доведеться “викурити” за допомогою зброї – Данілов
Олексій Данілов
В окупованому Токмаку чули гучні вибухи: що відомо
Вибух
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Війська РФ завдають ударів по Харкову: чути звуки вибухів
вибух

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.09.2023)
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 16.09.2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.09.2023)
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 16.09.2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.09.2023)
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 16.09.2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (15.09.2023)
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 16.09.2023
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь