Запитайте Пригожина, чи варто довіряти Путіну: Зеленський на ГА ООН нагадав, чого вартують обіцянки Кремля

Росії не можна довіряти, оскільки Кремль зрадить досягнуті домовленості при першій можливості, як це було з ватажком ПВК Вагнера Євгенієм Пригожиним.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час дебатів на 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

– У цій залі обговорювалося багато різних воєн. Страх війни. Остаточної війни, після якої ніхто не збереться в цій залі ГА ООН. Така війна обговорювалася – атомна війна. Інші війни здавалися менш страшними на тлі обміну ядерними ударами між супердержавами. І XX століття навчило весь світ утримуватися від використання зброї масового ураження, не розгортати її, не розповсюджувати, не погрожувати і не випробовувати таку зброю, – почав президент.

Зараз дивляться

Він додав, що сьогодні ж навпаки, проголошено стратегію роззброєння ядерною зброєю.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна склала свій ядерний арсенал і віддала їх Росії.

– Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал. Тоді світ вирішив, що Росія має стати берегинею такої сили. Але подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, у 1990-ті. Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю, – додав він.

Глава держави додав, що сьогодні Росія використовує ядерну енергію як зброю.

– Чи є сенс скорочувати ядерну зброю, коли РФ використовує як зброю ядерні електростанції? – запитав він.

Президент України нагадав, що з початку повномасштабної агресії РФ були заблоковані Чорноморські та Азовські морські порти України, а Кремль почав використовувати ціни на продовольство як зброю. Глава української держави додав, що попри це Україна запустила тимчасовий експортний коридор у Чорному морі та намагається зберегти сухопутні маршрути.

– Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але вони допомагають підготувати сцену для московського актора, – додав Володимир Зеленський.

Окремо президент України заявив про те, що йому відомо про спроби укласти “якісь тіньові угоди за лаштунками”.

– Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито, – заявив Зеленський.

Також український лідер нагадав про викрадених українських дітей, яких Росія перевезла на підконтрольну їй територію.

– На жаль, різні терористичні угруповання і раніше викрадали дітей, але ніколи раніше масові викрадення та депортації не ставали частиною державної політики. До сьогоднішнього дня. Викрадених українських дітей у Росії вчать ненавидіти Україну, розривають усі зв’язки з їхніми сім’ями. Це геноцид, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що Росія кожне десятиліття починає нову війну: частини території Молдови та Грузії залишаються окупованими, згодом війна в Сирії. Також він вказав, що Кремль поглинув Білорусь та загрожує Казахстану та країнам Балтії.

Глава держави нагадав, що торік його командою було презентовано українську Формулу миру.

– Вона стала основою для оновлення наявної архітектури безпеки. Тепер ми можемо відновити дію Статуту ООН і гарантувати повну силу світового порядку, заснованого на правилах. Завтра я представлю деталі на спеціальному засіданні Радбезу ООН, – сказав він.

Президент нагадав, що попередні етапи переговорів і консультацій щодо імплементації Формули миру відбулися в Хіросімі (Японія), Копенгагені (Данія) і Джидді (Саудівська Аравія).

– І ми готуємо Всесвітній саміт миру. Я запрошую всіх вас – усіх, хто не терпить жодної агресії, – до спільної підготовки Саміту, – додав він.

Глава української держави резюмував тим, що Україна сьогодні робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну.

– Воєнні злочини мають бути покарані. Депортовані люди мають повернутися додому, а окупант – на свою територію, – сказав він.

Джерело : Офіс президента

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