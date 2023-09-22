США поки не постачатимуть Україні далекобійні ракети ATACMS

Сполучені Штати поки не будуть постачати Україні далекобійні ракети ATACMS, але це питання не знято з обговорення.

Про це під час брифінгу у Білому домі заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

– Президент постійно обговорює зі своїми військовими, колегами в Європі і з самими українцями, що необхідно на полі бою на тому чи іншому етапі війни і що можуть надати Сполучені Штати, – сказав Салліван. – Зваживши все це, він дійшов висновку, що не буде надавати ATACMS, але й не знімає цю можливість з порядку денного в майбутньому.

Джейк Салліван додав, що анонсовані раніше американські танки Abrams “надійдуть (в Україну, – Ред.) в наступні дні та тижні, за графіком”. Разом з тим він відмовився надавати інші подробиці щодо танків з міркувань безпеки.

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Також представник Білого дому підтвердив, що сьогодні, 21 вересня, президент Байден оголосить пакет військової допомоги для України. За даними з преси, пакет буде вартістю $325 млн.

Нагадаємо, сьогодні у Вашингтоні з офіційним візитом перебуває президент України Володимир Зеленський. Як очікується, близько 22:00 за часом Києва розпочнуться переговори між президентами України та США.

Перед цим український лідер відвідав Конгрес США, де зустрівся з членами Сенату та Палати представників. Детальніше про візит Володимира Зеленського та відсутність єдності між конгресменами США щодо подальшої підтримки України – читайте в матеріалі.

Джерело : White House

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