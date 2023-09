Виступ на тлі наступу: чи зможе Зеленський отримати допомогу для ЗСУ після візиту до Конгресу США

У четвер президент Володимир Зеленський вдруге приїхав до Вашингтона з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Цього разу в рамках одноденного візиту він планує зустрітися з республіканцями, які ставлять під сумнів допомогу Україні, що протягом 19 місяців допомагали українським військам у боротьбі з російськими силами.

Зеленський прибув до Капітолія, щоб поговорити приватно з лідерами республіканців і демократів у Палаті представників і Сенаті, оскільки весь світ стежить за підтримкою Києва з боку Заходу. Володимир Зеленський також зустрінеться з президентом Джо Байденом у Білому домі та поговорить з американськими5 воєначальниками в Пентагоні.

Лідер меншості Палати представників Гакім Джеффріс супроводжував Зеленського до Капітолія. Своєю чергою республіканці з Палати представників, які обіцяли поставити Зеленському жорсткі запитання щодо його планів подальшого ведення військових дій в Україні, вважали за краще не приєднуватися до привітань президента України перед телекамерами.

За словами представника республіканців від штату Техас Майкла Маккола, Зеленський сказав законодавцям, що “він перемагає”.

BREAKING: Zelensky just arrived on Capitol Hill in Washington DC where he is expecting an additional $24 billion from the United States to battle Russia. WATCH pic.twitter.com/zwunF7PCTE

— Simon Ateba (@simonateba) September 21, 2023