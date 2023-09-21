Виступ на тлі наступу: чи зможе Зеленський отримати допомогу для ЗСУ після візиту до Конгресу США

У четвер президент Володимир Зеленський вдруге приїхав до Вашингтона з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Цього разу в рамках одноденного візиту він планує зустрітися з республіканцями, які ставлять під сумнів допомогу Україні, що протягом 19 місяців допомагали українським військам у боротьбі з російськими силами.

Зеленський прибув до Капітолія, щоб поговорити приватно з лідерами республіканців і демократів у Палаті представників і Сенаті, оскільки весь світ стежить за підтримкою Києва з боку Заходу. Володимир Зеленський також зустрінеться з президентом Джо Байденом у Білому домі та поговорить з американськими5 воєначальниками в Пентагоні.

Лідер меншості Палати представників Гакім Джеффріс супроводжував Зеленського до Капітолія. Своєю чергою республіканці з Палати представників, які обіцяли поставити Зеленському жорсткі запитання щодо його планів подальшого ведення військових дій в Україні, вважали за краще не приєднуватися до привітань президента України перед телекамерами.

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За словами представника республіканців від штату Техас Майкла Маккола, Зеленський сказав законодавцям, що “він перемагає”.

BREAKING: Zelensky just arrived on Capitol Hill in Washington DC where he is expecting an additional $24 billion from the United States to battle Russia. WATCH pic.twitter.com/zwunF7PCTE — Simon Ateba (@simonateba) September 21, 2023

Це вже другий візит Зеленського до Вашингтона після вторгнення Росії в Україну, і він відбувся в той момент, коли запит Байдена до Конгресу щодо виділення додаткових $24 млрд на військову та гуманітарну допомогу для України перебуває під питанням.

За кілька годин до приїзду Зеленського до Конгресу Росія завдала по Україні найпотужніших ударів за місяць, унаслідок яких загинули троє людей, виникли пожежі та було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, а російські ракети й артилерія завдали ударів по містах України.

Представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі назвав українського президента “нашим найкращим посланцем”, який переконує американських законодавців не припиняти постачання життєво важливих американських грошей і зброї.

– Для членів Конгресу дуже важливо мати можливість безпосередньо почути від президента, з чим він стикається під час контрнаступу і як він досягає своїх цілей, і що йому потрібно для того, щоб і далі досягати цих цілей, – сказав Кірбі журналістам у середу.

Американський президент Джо Байден раніше закликав світових лідерів рішуче підтримати Україну, попри те, що він стикається з внутрішньополітичними розбіжностями у себе вдома, у США. Правий фланг республіканців, очолюваний колишнім президентом Дональдом Трампом, головним суперником Байдена в боротьбі за Білий дім 2024 року, дедалі частіше виступає проти надсилання додаткових коштів за кордон.

Тоді як Білий дім намагався заручитися підтримкою України перед візитом Зеленського, державний секретар Ентоні Блінкен і високопоставлені співробітники розвідки провели в середу за зачиненими дверима брифінг для високопоставлених законодавців, щоб аргументувати свою позицію.

Однак деякі республіканці з Сенату пішли з брифінгу не більш переконаними в необхідності додаткових витрат для України.

Виступ у США на тлі наступу в Україні

Візит Зеленського відбувається в той час, коли лідери США і світових урядів спостерігають за тим, як українські війська намагаються відвоювати територію, захоплену Росією за останній рік. Їхні успіхи протягом найближчого місяця, поки не підуть дощі і земля не перетвориться на бруд, можуть стати вирішальним фактором для отримання додаткової підтримки з боку світової громадськості в зимовий період.

Президент Росії Володимир Путін, який вважає, що зможе пересилити підтримку Києва союзниками, буде готовий отримати вигоду, якщо побачить, що Україна відчуває брак засобів ППО або іншого озброєння.

Від початку війни більшість членів Конгресу підтримали виділення Україні чотирьох раундів допомоги на загальну суму близько $113 млрд, вважаючи захист країни та її демократії американським обов’язком, особливо коли йдеться про стримування Путіна. Частина цих коштів пішла на поповнення запасів американської військової техніки, відправленої на фронт.

Сенатор-демократ Марк Келлі з Аризони, який відвідав Київ цього тижня, заявив, що припинення американської допомоги під час контрнаступу українців було б “катастрофою” для їхніх зусиль.

– Це, безсумнівно, стало б тим самим відкриттям, яке шукає Путін. Вони не зможуть домогтися успіху без нашої підтримки, – сказав Келлі в середу.

Неоднозначна підтримка в Конгресі

Політична обстановка помітно змінилася після того, як у грудні минулого року Зеленський виступив у Конгресі, здійснивши свою першу поїздку за межі України після початку війни. Його виступ був зустрінутий захопленими оплесками на честь хоробрості України та її дивовижних результатів у війні, зазначає AP.

Зустріч українського лідера з американськими сенаторами в четвер пройде за зачиненими дверима в Старому залі Сенату – історичному та інтимному місці Капітолія США, що свідчить про повагу, яку Сенат виявляє іноземному лідеру.

Однак на іншому боці Капітолія спікер Палати представників від республіканців Кевін Маккарті, який у лавах прихильників Трампа зіштовхується з більшою протидією підтримці України, планує окрему зустріч із Зеленським, з меншою двопартійною групою законодавців і голів комітетів.

Ще перед зустріччю з президентом Маккарті заявляв, що має “питання до президента Зеленського”. Спікер Палати представників говорив, що хотів би отримати більше звітності про ті гроші, які США вже виділили Україні, перш ніж розпочинати виділення додаткових коштів. Крім того, за словами Маккарті, він хоче знати, “який план перемоги?”.

Однак у Сенаті в України є сильний союзник в особі лідера республіканців Мітча Макконнелла, який наполегливо домагається від своєї партії та президента продовження активної підтримки Києва.

Макконнелл закликав Байдена перед закритим брифінгом сенаторів у середу переконатися в тому, що вище керівництво адміністрації буде більш рішуче виступати на підтримку України, щоб Конгрес міг направити Зеленському все необхідне для перемоги у війні.

– Іноді в мене виникає відчуття, що я більше говорю з питань України, ніж президент (США Джо Байден, – Ред.), – сказав Макконнелл, виступаючи в середу.

Сенатор від Республіканської партії Джош Гоулі заявив у четвер в інтерв’ю CNN, що він, як і раніше, скептично ставиться до фінансування України, і що керівництво Сенату, яке виступає за це, “абсолютно не праві”.

– Пізніше вони попросять більше. Кінця цьому не видно. Нам сказали, що це може тривати буквально роками. Це ще одна вічна війна, – сказав республіканець з Міссурі в інтерв’ю CNN.

Сенатор-демократ Джо Манчін, однак, назвав фінансування України критично важливою “інвестицією”.

– Я повністю відданий підтримці України доти, поки ми не виграємо цю війну і не допоможемо їм виграти цю війну, за яку вони готові пожертвувати своїм життям. Тому я думаю, що більшість сенаторів відчувають те ж саме, що і я, – додав він.

Як зазначає New York Times, спікер Палати представників Маккарті відмовився організовувати зустріч українського президента з конгресменами з Республіканської партії, що вказує на незгоду серед республіканців щодо продовження підтримки України.

Газета також вважає, що сам Маккарті має хитке становище, оскільки його дії викликають обурення у частини республіканців через позицію спікера Палати представників щодо питання федеральних витрат США. За даними NYT, Маккарті може загрожувати відсторонення, якщо той не погодиться підтримати соратників, зокрема в питанні припинення допомоги Україні.

Це контрастує з тим, як президента України збираються прийняти в Сенаті, де сенатор Чак Шумер, демократ від Нью-Йорка і лідер більшості, організував закрите засідання в Капітолії для всіх 100 сенаторів.

Джерело : CNN, AP, NYT

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