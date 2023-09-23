США нададуть Україні ракети ATACMS, оснащені касетними боєголовками – FT

Президент США Джо Байден вирішив відправити в Україну американські ракети великої дальності ATACMS після місяців роздумів. Про це повідомляє газета Financial Times.

За словами співрозмовників, Вашингтон надішле версію ракет, оснащену касетними бомбами, а не однією боєголовкою.

Повідомляється, що рішення було ухвалено перед візитом президента України Володимира Зеленського до США, але адміністрація Байдена вирішила не оголошувати про це публічно.

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За словами джерел видання, це було зроблено для того, щоб не насторожити росіян і не спонукати їх перемістити свої лінії постачання далі від лінії фронту. Джерела повідомляють, що США надішлють ракети ATACMS найближчим часом, та спершу в невеликій кількості.

Ракети ATACMS мають дальність польоту до 300 км, що дозволить Києву завдавати ударів по російських військах на більшій відстані, ніж вони могли досягати раніше. Вони запускаються із реактивних систем залпового вогню, таких, як HIMARS.

За останніми доступними даними, американський арсенал ATACMS налічує 1486 ракет, з яких 364 – касетні.

Водночас Білий дім і Пентагон поки не підтверджують інформацію про плани США надати Україні балістичні ракети ATACMS. Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що не може підтвердити повідомлення про те, що США готові передати Україні ATACMS.

Джерело : Financial Times

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