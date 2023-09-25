Помер народний депутат Андрій Іванчук
На 50-му році життя помер народний депутат трьох скликань Верховної Ради Андрій Іванчук.
Про це повідомив глава українського парламенту Руслан Стефанчук.
– Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю, – йдеться у повідомленні.
Андрій Іванчук народився 16 червня 1973 року в Івано-Франківську.
З 2012 до 2014 року — народний депутат України 7-го скликання від партії Батьківщина.
З 2014-го — нардеп 8-го скликання від Народного фронту.
У 2019 році був обраний до ВР 9-го скликання як самовисуванець від 88-го округу. Іванчук також був членом депутатської групи Довіра.
Фото: Андрій Іванчук
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