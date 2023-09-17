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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Помер колишній очільник Херсонщини Геннадій Лагута

Геннадій Лагута

Пішов із життя колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута.

Про передчасну смерть ексочільника Херсонщини 17 вересня повідомив теперішній голова ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський призначив Геннадія Лагуту на посаду голови ОДА замість Сергія Козиря 26 жовтня 2021 року.

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І Лагута, і його попередник Сергій Козир балотувалися в нардепи на проміжних виборах до Верховної Ради України 31 жовтня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі №184.

Козир висувався від партії Слуга народу, а Геннадій Лагута – від партії тодішнього мера Херсона Ігоря Колихаєва Нам тут жити.

Після призначення на посаду голови ОДА Геннадій Лагута зняв свою кандидатуру на користь Сергія Козиря.

Зрештою очолював область Геннадій Лагута вісім місяців.

28 червня 2022 року Кабінет міністрів України погодив його звільнення з цієї посади.

Джерело: Олександр Прокудін

Фото: Олександр Прокудін

Новини Херсону, Смерть, Херсон, Херсонська область
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