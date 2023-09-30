Суд Сербії відправив ексгенерала СБУ Наумова до в’язниці – ЗМІ

29 вересня Вищий суд сербського міста Ниш оголосив вирок колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Наумова у справі відмивання грошей засудили до одного року в’язниці.

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Адвокат Мілан Петрович заявив, що сторона захисту оскаржуватиме рішення.

– Ми вважаємо (як сторона захисту, — Ред.), що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії, — говорить він.

Адвокат наголосив, що наразі очікується рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію у справі Наумова.

Нагадаємо, що у липні Вищий суд міста Ниш відхилив запит України про екстрадицію Наумова і направив справу на подальший розгляд до Апеляційного суду, як вищої судової інстанції.

Наумов у 2019-2021 роках очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. Під час роботи там він фігурував у розслідуванні журналістів Схем про придбання елітного майна, яке не відповідає доходам.

Незадовго до початку повномасштабної війни Наумов утік з України, прихопивши велику суму грошей та коштовності. Після цього його позбавили посади та генеральського звання.

7 червня його затримали на кордоні Сербії та Південної Македонії. У жовтні 2022 року українські правоохоронці просили Сербію екстрадувати Наумова.

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