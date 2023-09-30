Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і Оборонного фонду

Україна створює Альянс оборонних індустрій для локалізації виробництва озброєння та військової техніки.

Про це оголосив президент Володимир Зеленський під час виступу на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві.

– Сьогодні на цьому форумі ми оголошуємо про створення Альянсу оборонних індустрій. Альянсу, який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права. Захисту безпеки – я кажу не лише про Україну, а й про безпеку від агресій будь-якої нації у світі, – наголосив глава держави.

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Зеленський уточнив, що Україна зацікавлена в локалізації виробництва техніки й оборонних систем, які зараз допомагають ЗСУ на фронті. Українська влада вже домовляється із партнерами про таку співпрацю у виробництві зброї, техніки та снарядів.

Президент повідомив, що вже розроблено базову декларацію Альянсу оборонних індустрій. До цього документа можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу.

– Сьогодні, на старті, цю декларацію вже підписали 13 визначних компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу, – зазначив Зеленський.

Він також оголосив, що в Україні буде створено спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. Він має надати компаніям можливості реалізувати свій потенціал у нашій країні.

Крім того, президент повідомив, що в Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд. Його наповнюватимуть “із дивідендів від державних оборонних активів”, а також із прибутку від продажу конфіскованих активів РФ.

Оборонний фонд має забезпечити додаткові ресурси для розвитку воєнних виробництв, оборонної співпраці, для створення нових воєнних об’єктів та програм в Україні. Як пояснив Зеленський, “ресурси фонду – це плюс до державних видатків на сферу оборони та приватних інвестицій”.

Президент додав, усе, що зараз допомагає захищатися Україні від агресії РФ, “може служити – й абсолютно успішно – захисту наших партнерів”. І саме це стане основою “арсеналу вільного світу”.

– Тим, як ми вистояли у війні, і тим, як Україна переможе, ми даємо всім іншим у світі, хто цінує мир, успішну стратегію національної та колективної оборони… Зараз на десятиліття вперед визначається, якими будуть найбільш потужні оборонно-промислові комплекси, якими будуть їхні пріоритети та що буде стандартом оборони у світі. Саме в Україні це визначається, – заявив президент.

На першому Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві представлені понад 30 країн світу з різних континентів (Європа, Америка, Азія, Австралія). Участь у заході беруть 252 оборонні компанії.

Джерело : Офіс президента

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