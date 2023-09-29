Франція планує розширити співпрацю з Україною в галузі оборони

Франція виявила намір розширити співпрацю з Україною в галузі оборони. Країна не лише надаватиме стару зброю та системи протиповітряної оборони, але й спільно розроблятиме та виготовлятиме її разом з Україною.

Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю France Іnfo.

— Війна триватиме, існують обмеження на передання техніки у французьких збройних силах. Чи будемо ми продовжувати це робити? Так, тому що завдяки нашим військовим програмам ми збираємося вивести з французької армії багато старого обладнання. Однак, якщо хочемо вистояти, ми повинні мати можливість зв’язати французьких виробників безпосередньо з українською армією, – пояснив Лекорню.

Близько 20 французьких виробників озброєння, які взяли участь у першому збройному форумі, організованому Україною з початку війни, виявили зацікавленість у співпраці з українськими компаніями.

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Однією з перспектив спільної роботи є виробництво дронів, які здатні допомагати в розмінуванні полів від мін.

— Після завершення війни ми прагнемо продовжити співпрацю в цій великій сільськогосподарській країні. Очищення полів від мін є одним із важливих завдань. Наша делегація включає французького виробника, який розробляє наземні дрони – так званих роботів, призначених для роботи на полі бою та нейтралізації мін, забезпечуючи захист саперам, – деталізував міністр збройних сил Франції.

Нагадаємо, до України прибув із офіційним візитом міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Він планує обговорити військову допомогу нашій державі. Лекорню розпочав візит до Києва 28 вересня. Його супроводжує французький посол Гаель Вейсьєр.

Джерело: France Info

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