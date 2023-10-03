Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 03.10.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулося 35 бойових зіткнень.
Про це 3 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 03.10.2023
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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