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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 03.10.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на фронті відбулося 35 бойових зіткнень.

Про це 3 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 03.10.2023

Карта бойових дій 2 жовтня 2023

Фото: ISW

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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