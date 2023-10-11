США здатні підтримати Ізраїль та не полишати Україну – Салліван

США здатні надати допомогу Ізраїлю, а також продовжувати підтримувати Україну в умовах російського вторгнення.

Про це повідомив головний радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Білий дім.

На запитання, чи війна Ізраїлю з ХАМАС не ускладнить для адміністрації Байдена підтримку України та союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, він відповів:

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– Ми вважаємо, що Сполучені Штати здатні підтримати Україну в Європі, підтримати наших союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні та підтримати нашого близького союзника Ізраїль у скрутну годину, – сказав Салліван на брифінгу.

За словами Саллівана, “ми вважаємо, що у нас є ресурси, інструменти та можливості, щоб ефективно це робити”.

Він зазначив, що частина роботи адміністрації якраз і полягає у тому, аби забезпечити координацію на всіх перелічених напрямах.

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