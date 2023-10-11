Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Одна – громадянка Німеччини Шані Лук, інша – ізраїльська студентка: у соцмережах упізнали викрадених ХАМАСом жінок
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Впали з недобудови. У Києві знайшли мертвими двох дівчат
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

США здатні підтримати Ізраїль та не полишати Україну – Салліван

Джейк Салліван
Фото: Getty Images

США здатні надати допомогу Ізраїлю, а також продовжувати підтримувати Україну в умовах російського вторгнення.

Про це повідомив головний радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Білий дім.

На запитання, чи війна Ізраїлю з ХАМАС не ускладнить для адміністрації Байдена підтримку України та союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, він відповів:

Зараз дивляться

– Ми вважаємо, що Сполучені Штати здатні підтримати Україну в Європі, підтримати наших союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні та підтримати нашого близького союзника Ізраїль у скрутну годину, – сказав Салліван на брифінгу.

За словами Саллівана, “ми вважаємо, що у нас є ресурси, інструменти та можливості, щоб ефективно це робити”.

Він зазначив, що частина роботи адміністрації якраз і полягає у тому, аби забезпечити координацію на всіх перелічених напрямах.

Читайте також
Новий виклик для Заходу: Клімкін пояснив, як війна в Ізраїлі вплине на підтримку України
США здатні підтримати Ізраїль та не полишати Україну – Салліван

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Війна в Україні, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ активізувала наступ на Авдіївському напрямку, ЗСУ успішно відбили атаки ворога – Генштаб
укр Град
Війська РФ наступом в районі Авдіївки намагаються відтягнути ЗСУ від Роботиного – ISW
війна
Карта бойових дій на 11.10.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Вибухи у Херсоні та збиття російського Су-25: головні події ночі 11 жовтня
США здатні підтримати Ізраїль та не полишати Україну – Салліван
Гучний ранок: у Херсоні пролунали вибухи
вибух дим

Завантаження

Ігри
Відео
Суспільство
Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

Яна Брензей, Юлія Захарченко
Їм промили мізки кремлівською пропагандою: шокуючі зізнання полонених РФ
США здатні підтримати Ізраїль та не полишати Україну – Салліван
Новий ОЧІЛЬНИК ТРО | Удари по Херсону | Новини Факти ICTV за 10.10.2023
США здатні підтримати Ізраїль та не полишати Україну – Салліван
ШАХЕДИ над УКРАЇНОЮ | Бізнесмена-спонсора “ДНР” ЗАТРИМАЛИ | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
США здатні підтримати Ізраїль та не полишати Україну – Салліван
СТАРТ опалювального сезону в Києві | ОБВАЛ російського рубля | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
США здатні підтримати Ізраїль та не полишати Україну – Салліван
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь