США здатні підтримати Ізраїль та не полишати Україну – Салліван
США здатні надати допомогу Ізраїлю, а також продовжувати підтримувати Україну в умовах російського вторгнення.
Про це повідомив головний радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Білий дім.
На запитання, чи війна Ізраїлю з ХАМАС не ускладнить для адміністрації Байдена підтримку України та союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, він відповів:
– Ми вважаємо, що Сполучені Штати здатні підтримати Україну в Європі, підтримати наших союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні та підтримати нашого близького союзника Ізраїль у скрутну годину, – сказав Салліван на брифінгу.
За словами Саллівана, “ми вважаємо, що у нас є ресурси, інструменти та можливості, щоб ефективно це робити”.
Він зазначив, що частина роботи адміністрації якраз і полягає у тому, аби забезпечити координацію на всіх перелічених напрямах.
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