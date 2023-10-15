Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 15.10.2023 – ситуація на фронті
Упродовж минулої доби на фронті відбулося близько 60 бойових зіткнень.
Про це вранці 15 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 15.10.2023
Втрати РФ на 15 жовтня 2023
- особового складу ‒ близько 287 770 (+880),
- танків ‒ 4 948 (+8),
- бойових броньованих машин ‒ 9 362 (+25),
- артилерійських систем – 6 866 (+33),
- реактивних систем залпового вогню – 813 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 547,
- літаків – 317,
- гелікоптерів – 316,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 269 (+4),
- крилатих ракет ‒ 1 531,
- кораблів (катерів) ‒ 20,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 249 (+24),
- спеціальної техніки ‒ 976 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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