Карта бойових дій на 15.10.2023 – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося близько 60 бойових зіткнень.

Про це вранці 15 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 15.10.2023

Втрати РФ на 15 жовтня 2023

особового складу ‒ близько 287 770 (+880),

танків ‒ 4 948 (+8),

бойових броньованих машин ‒ 9 362 (+25),

артилерійських систем – 6 866 (+33),

реактивних систем залпового вогню – 813 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 547,

літаків – 317,

гелікоптерів – 316,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 269 (+4),

крилатих ракет ‒ 1 531,

кораблів (катерів) ‒ 20,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 249 (+24),

спеціальної техніки ‒ 976 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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