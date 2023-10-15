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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 15.10.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на фронті відбулося близько 60 бойових зіткнень.

Про це вранці 15 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 15.10.2023

Карта бойових дій 14 жовтня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 15 жовтня 2023

  • особового складу ‒ близько 287 770 (+880),
  • танків ‒ 4 948 (+8),
  • бойових броньованих машин ‒ 9 362 (+25),
  • артилерійських систем – 6 866 (+33),
  • реактивних систем залпового вогню – 813 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 547,
  • літаків – 317,
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 269 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 1 531,
  • кораблів (катерів) ‒ 20,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 249 (+24),
  • спеціальної техніки ‒ 976 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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