Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки

Графіки відключення електрики на території України можуть застосувати у разі дефіциту потужностей в енергосистемі. Вони виникнуть, якщо відбудеться руйнування енергооб’єктів.

Деякі графіки відключення світла вже оприлюднено. В яких областях є оновлений розклад обмеження електропостачання – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Київ і область – графік відключення світла

ДТЕК розробив графіки відключень світла для мешканців столиці та Київської області.

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За даними компанії, графіки залишатимуться на офіційному сайті протягом року та застосовуватимуться лише в разі виникнення необхідності.

Дніпропетровська область

У Дніпрі споживачі будуть без світла чотири години двічі на день, якщо не виникне ще більшого дефіциту потужностей.

Одеська область

В Одеській області діятиме графік вимкнення електроенергії: три години – знеструмлення, три години – з можливим обмеженням постачання електрики, три години – зі світлом.

Львівська область

Всього у Львові та області є шість груп відключень світла. У Львівобленерго звертають увагу, що цей час може збільшуватися на одну годину, тому що враховується час шляху бригад між енергооб’єктами.

Під час повітряної тривоги фахівці не можуть перебувати на об’єктах, бо вони можуть піддатися атаці російських військ. Цей фактор може вплинути на більшу перерву в електропостачанні.

Полтавська область

У компанії Полтаваобленерго оприлюднили розклад погодинного відключення світла. Він має шість черг, охоплює назви населених пунктів, вулиць та номер будинків.

Після оновлених даних про ліміт споживання на наступну добу буде визначатися графік, згідно з яким обмежуватимуть електропостачання в певний час.

Залежно від ліміту, фахівці визначатимуть, скільки черг одночасно буде вимкнено.

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Тернопільська область

У Тернопільській області графік погодинного відключення мережі охоплює шість груп. Споживачам гарантовано відключатимуть електрику на три години, а також ще можливо додатково – на три години.

Сам розклад обмеження електропостачання розділений по днях. Перша група – понеділок, четвер, неділя, друга – вівторок і п’ятниця, а третя – середа, субота.

У Міністерстві енергетики України запевняють, що зараз виробленої електроенергії повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. У відомстві стверджують, що поки обмежень не передбачається у жодній з областей.

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