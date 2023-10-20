Рада церков закликає не переслідувати тих, кому віра не дозволяє брати в руки зброю
Представники церковних та релігійних організацій пропонують забезпечити альтернативну службу для деяких вірян.
Оскільки релігійні переконання деяких українців не дозволяють брати їм до рук зброї, їх пропонують залучати до роботи з підсилення обороноздатності держави в альтернативний спосіб.
Таку пропозицію висловили під час зустрічі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
— Замість кримінального переслідування таких віруючих, буде доцільним залучити їх до роботи з підсилення обороноздатності держави за межами військових формувань, – йдеться у повідомленні пресслужби ВРЦіРО за підсумками цієї зустрічі.
Під час зустрічі представники церков та релігійних організацій України обговорили з главою уряду низку питань, особливо актуальних в умовах воєнного стану.
Передусім йшлося про сприяння душпастирській і соціально-гуманітарній діяльності релігійних організацій, спрямованій на надання допомоги постраждалим від російської агресії.
Також приділили окрему увагу діяльності священнослужителів у час війни, зокрема в якості капеланів у закладах охорони здоров’я та військових капеланів.
Джерело: ВРЦіРО
Фото: ВРЦіРО
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